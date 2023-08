VIDEO. ‘¡Qué nivel, Maribel!’: A mujer la cancelaron el vuelo a último minuto y enloqueció de la ira

En redes sociales se hizo viral un video muy impresionante donde se ve la fuerte reacción que tuvo una mujer cuando le cancelaron su viaje a última hora. Podría decirse que esta mujer ‘literalmente enloqueció’, y es que en cuestión de no más de un minuto grita, se agarra el pelo, se tira al suelo y hasta hace algunos movimientos como si estuviera poseída.

Este video que supera las 22 millones de reproducciones ha causado diferentes reacciones en los usuarios, pues hay quienes quieren ser comprensivos y impacticos con la mujer, entendiendo que quizá estaba muy ilusionada con el viaje o era un caso de suma importancia y se le dio difícil asimilarlo.

Claro, y también están los que le dan duro, que a decir verdad, son más, pues no logran comprender cómo es posible que reaccione de manera tan frenética ante un problema que tiene solución o que probablemente podría estar salvándola de algo peor.

Woman has her flight cancelled and goes literally insane pic.twitter.com/goBYgKl980

— Censored Men (@CensoredMen) August 6, 2023