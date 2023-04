Sarah-Jayne Snow, es el nombre de la joven británica de 29 años, protagonista de esta insólita historia, donde en medio de unas divertidas y locas vacaciones quedó embarazada sin saber siquiera el novio del papá de su bebé.

Esta jovencita estaba de vacaciones en Tenerife, España, donde en medio de la diversión y el alcohol, tuvo intimidad con un jovencito de 19 años, de quien apenas sabe que trabaja en el Centro Comercial Braehead de Glasgow (Escocia).

“Fue algo consensuado entre dos adultos borrachos. No le pedí su número a propósito y él no me pidió el mío. Fue una despedida mutua”, relató en entrevista con el diario The Sun al explicar que al saber que estaba en embarazo supo que debía tratar de encontrarlo.

“Puedo cuidar a mi hijo sola, pero no quiero que se sienta como si no supiera quién es su padre”, dijo en redes sociales.

Ella indicó que del padre de su criatura apenas tiene una fotografía y no sabe ni siquiera cómo se llama.

“Tomé la foto para decir que estoy a salvo y que pronto estaré en casa. Fue solo una aventura de una noche. Seguía diciendo que 19 era muy joven cuando yo tenía 29, pero él siguió insistiendo”, contó la mujer.

Sin embargo, admitió que estaba mucho más borracha que él y acabó aceptando irse con joven en medio de la noche de copas.

“Cuando supe que estaba en embarazo quedé sorprendida y asustada. Algo en mi corazón me dijo que debería quedarme con el bebé. No conozco al papá, pero definitivamente siento que estoy lista para ser mamá”, agregó.

Vea más noticias internacionales