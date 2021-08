FOTOS: ¿La vio? Una mujer con una burka se paseó por pleno centro de Medellín y causó furor

Todo tipo de reacciones, miradas y comentarios causó una mujer con una burka que se paseó por pleno centro de Medellín.

Se trató de una mujer que usando una burka de color azul, similar al que usan las afganas, caminó por Junín, La Playa, Parque Berrío y hasta por las escaleras del Metro, dejando a decenas de ciudadanos curiosos con la situación.

La mujer con la burka era un experimento social

Por medio de redes sociales se conocieron las imágenes de la mujer paseando por la ciudad con una burka, las cuales fueron ilustradas por Daniel Alvarado, un fotógrafo que junto a varios artistas realizó un experimento social.

Se trató de un performance que fue protagonizada por la artista Isabel Palacio, quien narró su experiencia con esta polémica situación. “Me gusta mucho la fotografía de desnudo y esto fue un choque para mí. Sentí demasiado calor. Me recogí el cabello hacia atrás para que no se me viniera a la malla y no me lo pudiera tocar. No podía acceder a mi propio cuerpo, pese a que lo tenía cubierto y separado del resto del mundo”, señaló para medios de comunicación.

Al respecto el fotógrafo Daniel Alvarado, narró en su cuenta de Instagram que pretendía conocer las reacciones de la ciudadanía al ver a una mujer con este traje típico afgano, muy contradictoria a la cultura Colombiano.

‘Cuidado, puede llevar explosivos’, ‘qué pesar de esa mujer’ o ‘llegaron los primeros refugiados’. “Un señor que vendía dulces le dijo: ‘tranquila, mi amor, acá no tienes que utilizar eso’. Una mujer venezolana sintió empatía con ella, que también parecía migrante. Otro hombre dijo: ‘vea, ahora las mujeres de Medellín se van a vestir así’”, fueron algunas reacciones de la comunidad

“De lo anterior puede deducir que la introducción de una cultura diferente a la nuestra y tan extrema, genera diversas opiniones, desde las más respetuosas y compasivas hasta las más tergiversadas y estigmatizadas”, concluyó el fotografo.

