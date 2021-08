A prisión a mujer que asesinó a su hija por interrumpirla cuando tenía relaciones con su novio

A quince años de prisión fue condenada una mujer identificada como Nicola Priest, quien asesinó en compañía de su novio, a su pequeña hija de 3 años identificada como Kaylee-Jayde Priest, en agosto de 2020 en Reino Unido.

Según el juez del caso, la pequeña fue acostada por su madre a las 7 de la noche, para poder sostener relaciones sexuales con su novio.

«Pero como muchos niños de su edad, Kaylee no quería irse a la cama, sino quedarse despierta y jugar», sostuvo.

Después añadió: «Sin duda irritada por el llanto de Kaylee, pidiendo que la dejaran salir, los interrumpió a los dos cuando querían tener sexo. Perdiste la paciencia y fuiste parte del asalto que le costó la vida a Kaylee. Una rápida llamada de asistencia médica por parte de uno u otro de ustedes habría salvado la vida de Kaylee».

La menor fue encontrada con varias lesiones en el pecho y abdomen y, según expertos, las heridas de la niña producidas por su madre, fueron comparadas con las de un niño atropellado por un vehículo a 64 km / h, o con los efectos que produce la caída de un menor desde un tercer piso al pavimento.

«Por la gravedad de las lesiones causadas por el asalto, es evidente que hubo una intención de causar un daño grave. Las lesiones fueron causadas por un asalto feroz», comentó el juez respecto a las acciones de la madre joven y su pareja.

No existen pruebas para determinar con exactitud lo que sucedió, sin embargo, se cree que la menor vomitó durante la noche y luego falleció por causa delas heridas.

La mujer y su pareja fueron condenados a 15 y 14 años de prisión por el delito de crueldad infantil.

