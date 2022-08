Llegaron a matar al compañero sentimental y ella lo protegió con su cuerpo, recibió una bala en la cabeza

El martes 9 de agosto fue asesinada una mujer en su casa y delante de su familia en Sonsón, Antioquia.

El hecho se registró sobre las 2 de la tarde, en un sector conocido como Chagualito. Según versiones, la mujer estaba con su compañero sentimental, su hijo y su madre; cuando llegaron al sitio sujetos que saludaron y luego sacaron armas y dispararon, ella en reacción se abalanzó contra su esposo y uno de las balas impactó en su cabeza, murió al instante.

La madre de la víctima quien hace 19 meses también sufrió el asesinato de otro de sus hijos a media cuadra de la casa donde en las últimas horas asesinaron a su hija, en medio de sus lágrimas habló de lo sucedido con un medio de comunicación de la localidad

«Cuando vi, ella cayó al suelo y enseguida a mi se me vinieron las lágrimas y le dije fue al niño que no se saliera. El niño me gritaba abuelita no, no deje morir a mamá y cuando el me dijo así soltamos el llanto», contó.

La mujer que murió fue identificada como Sonia C. M. de apenas 22 años de edad. En el hecho también resultó herido su pareja, un hombre de 33 años de edad.

Autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos.

Le podría interesar:

Al cuerpo, que además estaba amarrado de manos y pies, se le vieron dos tatuajes. https://t.co/S8dYsDsvO4 — Minuto30.com (@minuto30com) August 10, 2022

Para leer sobre otros hechos en Antioquia, clic AQUÍ.