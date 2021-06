Video: Mujer denuncia que le iban a poner la segunda dosis de Sinovac, cuando la primera fue de Pfizer

En las últimas horas se conoció que en un centro comercial de Bogotá, una mujer diabética, con fractura de cadera y de la tercera edad asegura que le iban a combinar dos marcas de vacunas contra el Covid-19; es decir, le iban a poner la segunda dosis de Sinovac, cuando la primera fue de Pfizer.

Así lo dio a conocer Noticias Caracol, medio en el que la mujer denunció que: «Me dijeron que ya no estaban vacunando con la Pfizer, es la segunda dosis que toca que me apliquen. Ahí me colocaron el número 2 para aplicarme otra vacuna, que me dijeron que esa me la podían poner», refiriéndose a la de Sinovac.

Y es que la mujer afirmó -además- que las personas encargadas de aplicarle la vacuna le informaron que no había problema si le aplicaban la segunda dosis de otra marca diferente a la de la primera, «dicen que no tiene nada que ver lo uno con lo otro, que lo importante es que uno tenga la vacuna que tienen que colocarle a uno para el Covid», dijo en Caracol.

Sobre esta denuncia, el secretario de Salud de Bogotá -Alejandro Gómez- alertó a la ciudadanía y fue enfático en decir que NO se pueden combinar marcas: «tenemos dosis para poner, tanto primeras como segundas dosis, pero, toda vez que la segunda dosis debe ser del mismo biológico que usted se puso en la primera», señaló en el medio citado.

Esta fue la denuncia sobre vacunas de la mujer en Bogota:

Mujer denuncia irregularidades con la segunda dosis de la vacuna COVID en Bogotá: le iban a aplicar un biológico diferente al que recibió la primera vez https://t.co/EJDc6qi6Bc pic.twitter.com/zeOe8Rx1tu — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 23, 2021

