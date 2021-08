Mujer afgana da a luz a bordo del avión estadounidense en el que huía

La Fuerza Aérea de Estados Unidos reveló en sus redes sociales que una mujer afgana dio a luz una niña al interior de uno de los aviones que realizan las evacuaciones en Afganistán.

El C-17 salió desde una base de operaciones en Medio Oriente con destino a base aérea estadounidense en Alemania. Durante el viaje, la afgana empezó a sentir los dolores de parto por lo que los pilotos tuvieron que realizar maniobras para salvarle la vida.

Las autoridades indicaron, «el comandante de la aeronave decidió descender en altitud para aumentar la presión del aire en la aeronave, lo que ayudó a estabilizar y salvar la vida de la madre».

Cuando el avión aterrizó el Grupo Médico de la Fuerza Aérea alemana ayudó también a la nueva madre y su bebé, las trasladó a un centro medico cercano, donde según la información oficial, se encuentran en buenas condiciones.



Foto: @AirMobilityCmd

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o

— Air Mobility Command (@AirMobilityCmd) August 21, 2021