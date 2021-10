«Son muy viejos o gordos»: Mujer de 62 años se decepciona por app de citas tras salir con 500 hombres

Janice Bryant es una mujer de 62 años de edad, quien se decepcionó de una app de citas tras salir con 500 hombres, pues según afirmó no ha podido encontrar al hombre de sus sueños.

Su problema es casi el mismo de la mayoría de las mujeres, pues en muy pocas ocasiones ha llegado a un segunda cita, ya que no encuentra el prototipo de hombre que desea.

“A lo largo de los años, he salido con hasta 500 hombres, no recuerdo sus nombres ni siquiera algunas de sus caras. Es muy raro que vuelva a ver a alguno de ellos, tal vez el uno por ciento tenga una segunda cita. Las razones varían: no me gustan o porque son demasiado cortas, demasiado silenciosas, demasiado aburridas, una plaga sexual”, dijo la mujer al diario The Sun.

Según explicó, en varias ocasiones son ellos los que no están interesados, sin embargo, en la mayoría de las veces es de su parte donde viene el problema, pues en 60 segundos ya sabe si una persona le atrae o no.

Las quejas de la mujer parecen ser más de carácter físico, pues pese a que tiene 62 años, no le parece encontrarse con hombres que al igual que ella han envejecido y probablemente aumentado de peso.

“Tendrán mucho sobrepeso o serán demasiado bajos, lo que no quedó claro en su perfil. Miras a algunos de ellos con sus fotos borrachas y sin afeitar y piensas que ‘un perro es una mejor opción’”, dice Janice.

