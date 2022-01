Al menos ocho personas han muerto y 38 resultaron heridas durante la estampida que se produjo en Yaundé, la capital de Camerún.

El hecho ocurrió él pasado lunes 24 de enero, cuando una multitud intentaba acceder al estadio Olembe para ver al equipo nacional disputar el partido de octavos de final de la Copa Africana de Naciones contra las Comoras, detallaron medios locales.

Imágenes de video mostraban a los fanáticos intentando entrar al estadio.

Las autoridades camerunenses y la Confederación Africana de Fútbol (CAF) «acompañan la situación de los heridos en los hospitales de la ciudad», según la televisión estatal. «La CAF investiga actualmente la situación para obtener más detalles de los incidentes».

Six people are reported to have been killed and dozens hurt in a crush outside a stadium hosting an Africa Cup of Nations match in Cameroon.

Video footage showed football fans struggling to get access to the Paul Biya stadium in a neighbourhood of the capital Yaounde. pic.twitter.com/a6WLbFZORj

— Charles Ayitey (@CharlesAyitey_) January 24, 2022