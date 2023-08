VIDEO. Más de 20 muertos tras el derrumbe de un puente ferroviario en India

Al menos 26 personas han muerto y varias más han resultado heridas este miércoles (23 de agosto) tras el derrumbe de un puente ferroviario cercano a la ciudad de Aizawl, informaron las autoridades.

El puente, que llevaba dos años en construcción, se desplomó este miércoles con más de 40 trabajadores en el lugar de los hechos.

En el primer reporten «habían recuperado diecisiete cuerpos de entre los escombros. Muchos otros siguen desaparecidos», según un agente de la Policía india.

El derrumbe del puente se produjo sobre el río Kurung y ubicado entre las estaciones de tren de Bairabi y Sairang, las autoridades están buscando a posibles supervivientes.

Pained by the bridge mishap in Mizoram. Condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover soon. Rescue operations are underway and all possible assistance is being given to those affected.

An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the…

— PMO India (@PMOIndia) August 23, 2023