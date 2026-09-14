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    ¡Muerto junto a su mascota en Medellín! Autoridades investigan lo que le pasó al gringo de la 702

    Autoridades realizaron la inspección técnica del lugar y trasladaron el cuerpo a las instalaciones de Medicina Legal

    Publicado por: SoloDuque

    Ofrecen $30 millones por información que conduzca a los responsables de una masacre en Cúcuta
    Foto tomada de archivo para ilustrar la noticia
    ¡Muerto junto a su mascota en Medellín! Autoridades investigan lo que le pasó al gringo de la 702

    Resumen: Las autoridades intentan esclarecer las causas del deceso de un ciudadano estadounidense de 63 años, cuyo cuerpo fue hallado en descomposición, al lado del de su mascota, en su lugar de hospedaje tras varios días de no ser visto por el personal del edificio.

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    Minuto30.com .- Un nuevo caso de un extranjero fallecido en Medellín enciende las alertas de las autoridades. En las últimas horas, fue reportado el hallazgo de un cadáver al interior de un apartahotel ubicado en el exclusivo sector de El Poblado (comuna 14).

    La víctima fue identificada como Damon John Wubben, un ciudadano de nacionalidad estadounidense de 63 años, quien se encontraba en la capital antioqueña, al parecer, en calidad de turista.

    El hallazgo en la habitación 702

    Se conoció que Wubben había llegado al establecimiento el pasado domingo 6 de septiembre de 2026 en compañía de su mascota. Sin embargo, con el paso de los días, los administradores del apartahotel notaron su prolongada ausencia por las zonas comunes, lo que despertó la preocupación del personal.

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    Ante la falta de respuesta en la habitación 702, la administración decidió contactar a la Policía Nacional. Al llegar los uniformados, se autorizó la apertura de la puerta. Al ingresar al lugar, las autoridades se encontraron con la lamentable escena: la mascota del extranjero seguía en el apartamento, mientras que el cuerpo del estadounidense yacía sin signos vitales y ya presentaba un evidente estado de descomposición.

    Causa de muerte «por establecer»

    Autoridades realizaron la inspección técnica del lugar y trasladaron el cuerpo a las instalaciones de Medicina Legal, entidad encargada de practicar la autopsia para determinar si el deceso se produjo por causas naturales, un problema de salud, o si existen otros factores involucrados.

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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