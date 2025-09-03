¡Muerto en La García! Apuñalado fue hallado un hombre «sin identidad»

Resumen: Hallan el cuerpo de un hombre sin identificar con heridas de arma blanca a orillas de la quebrada La García en Bello, Antioquia. Las autoridades investigan el homicidio.

Minuto30.com .- En horas de la mañana de este miércoles, las autoridades de Bello, Antioquia, fueron alertadas por el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre. La víctima, de entre 30 y 35 años, fue encontrada a orillas de la quebrada La García, en la Carrera 62A con calle 58, en el barrio Buenos Aires.

Según los reportes preliminares, el hombre presentaba múltiples heridas causadas con un arma blanca, lo que sugiere que se trató de un homicidio. El Cuerpo de Bomberos de Bello acudió al lugar para realizar la extracción del cadáver de entre las aguas del afluente.

La identidad del fallecido aún es desconocida. Las autoridades se encuentran investigando los hechos para esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables.

Aquí más Noticias de Bello