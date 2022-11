[VIDEO] Un muerto dejó concierto de Yina Calderón

in

La influencer y Dj Yina Calderón afirmó que durante uno de sus conciertos se presentó un altercado que dejó una persona muerta.

Por medio de sus estados de Instagram, Yina Calderón confirmó que en una de sus últimas presentaciones: “Hubo una persona herida y lastimada y perdió la vida. Esto no puede pasar, chicos, si vamos a ‘rumbas’, por favor, no lleguemos a pelear, emborracharnos al punto de matar personas, herirnos”, aseguró la influencer.

De acuerdo con Yina, el artista que seguía de ella no se pudo presentar por la riña. “Después de que me bajo de la tarima… Incluso ‘Cali Flow Latino’, que seguía después de mí, no pudo cantar por el altercado que hubo…”, contó en las historias.

Según lo que relató Yina, el fatal incidente ocurrió en Samaniego, Nariño.

