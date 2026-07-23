Un hombre fue hallado muerto en su casa, tras diez días desaparecido ¿qué pasó?

Resumen: En las últimas horas, los vecinos colindantes a la vivienda comenzaron a percibir un olor inusual y penetrante que provenía del interior de la casa.

Minuto30.com .- Una lamentable escena alteró la tranquilidad de la comunidad luego del hallazgo de un hombre sin vida al interior de su propia residencia, e el barrio la Aldea de La Estrella. El triste descubrimiento resolvió el misterio de su paradero, pues el ciudadano llevaba más de una semana sin dar señales de vida.

Según las indagaciones preliminares de las autoridades, el hombre fue visto con vida por última vez el pasado 12 de julio. Ese día, estuvo compartiendo tranquilamente con su hijo mientras veían un partido de fútbol.

Soledad, ausencia y el hallazgo de los vecinos

Tras la reunión del 12 de julio, el hombre no volvió a tener contacto con sus familiares ni fue visto por el vecindario, sumando 10 días de total ausencia.

En las últimas horas, los vecinos colindantes a la vivienda comenzaron a percibir un olor inusual y penetrante que provenía del interior de la casa.

Preocupados por la situación, algunos vecinos lograron ingresar al inmueble y se encontraron con el cuerpo sin vida, por lo que dieron aviso inmediato a las autoridades competentes.

Personal forense acudió al lugar para realizar la inspección técnica del cadáver. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, entidad que se encargará de dictaminar las causas exactas del deceso, dado que por el estado en el que fue hallado no se pudo determinar de manera preliminar.