Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Arranca la fase de ‘muerte súbita’ en la Copa Élite de Baloncesto de Antioquia

    • Arranca la fase de ‘muerte súbita’ en la Copa Élite de Baloncesto de Antioquia

    Arranca la fase de 'muerte súbita' en la Copa Élite de Baloncesto de Antioquia
    Los playoffs de la Copa Élite de Baloncesto de Antioquia están en marcha. Foto: Cortesía Copa Élite de Baloncesto
    Compartir:
    • Arranca la fase de ‘muerte súbita’ en la Copa Élite de Baloncesto de Antioquia

    Resumen: La Copa Élite de Baloncesto de Antioquia ha entrado en su fase de "muerte súbita", donde los ocho mejores equipos compiten en una fase de todos contra todos por uno de los cuatro puestos en las semifinales. La primera ronda de esta fase ha sido muy emocionante, con partidos muy igualados. Guarne y Rionegro consiguieron victorias como visitantes, mientras que Barbosa y Marinilla defendieron con éxito su cancha. Con estos resultados, Marinilla se ha posicionado como líder de la tabla. Los próximos partidos, que enfrentarán a Guarne contra La Ceja y a Girardota contra Barbosa, serán cruciales para definir a los equipos que avanzarán a la siguiente etapa del torneo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Copa Élite de Baloncesto de Antioquia ha entrado en su emocionante fase de «muerte súbita», y el inicio de esta segunda ronda ha dejado un fin de semana lleno de adrenalina y talento en la cancha.

    Los equipos ahora se enfrentan en un formato de todos contra todos, donde solo los cuatro con mejor puntaje tendrán la oportunidad de avanzar a las anheladas semifinales del torneo.

    Los primeros duelos, se dieron con resultados que marcaron el rumbo de la competencia.

    En un partido vibrante, Guarne logró una victoria ajustada como visitante, superando a Girardota con un marcador de 87-78.

    De igual manera, Rionegro también se impuso fuera de casa, ganándole a Itagüí por un reñido 81-76. Estos resultados demuestran la paridad y el alto nivel que se vive en cada encuentro.

    Arranca la fase de ‘muerte súbita’ en la Copa Élite de Baloncesto de Antioquia

    La acción continuó con dos enfrentamientos más que definieron posiciones en la tabla. Barbosa logró una importante victoria en su cancha, derrotando a La Ceja 72-65.

    Por su parte, Marinilla reafirmó su poderío al vencer a Medellín 75-66. Con estos resultados, Marinilla se consolida como líder del torneo, seguido de cerca por Guarne y Girardota, quienes luchan por alcanzar la cima de la clasificación.

    La emoción no se detiene, y los partidos que se viene prometen ser de gran intensidad.

    Guarne recibe a La Ceja en el Coliseo Municipal, en un choque donde ambos equipos buscarán desesperadamente la victoria.

    Además, Girardota se medirá a Barbosa a las 8:00 p.m. en el Coliseo Metropolitano de Inder Girardota, en un duelo clave para asegurar un puesto en la semifinal del certamen.

    La lucha por el título está más candente que nunca.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    Pedro Juan Moreno suma aprendizajes en un fin de semana retador en Silverstone

    14 ciclistas colombianos competirán en el Mundial de Ciclismo de Ruta en Ruanda

    La Selección Colombia Sub-20 se prepara en Asunción para el Mundial

    Ibagué, epicentro de los sueños de 126 jóvenes atletas de todo el país

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¿Por qué se va Gandolfi de Atlético Nacional? De la ‘gloria’ en Superliga a la caída en Libertadores

    ¿Por qué se va Gandolfi de Atlético Nacional? De la ‘gloria’ en Superliga a la caída en Libertadores

    ¡Alerta roja en el DIM! El club denuncia estafas a hinchas y el uso de niños para fines deshonestos

    ¡Alerta roja en el DIM! El club denuncia estafas a hinchas y el uso de niños para fines deshonestos

    ¡Ya se fue! Javier Gandolfi no es más técnico de Atlético Nacional

    ¡Ya se fue! Javier Gandolfi no es más técnico de Atlético Nacional

    ¡Ya van más de 2 mil ‘Poderosos! Crece el número de abonados en la segunda etapa DIM

    ¡Ya van más de 2 mil ‘Poderosos! Crece el número de abonados en la segunda etapa DIM

    ¿Cuándo se va Gandolfi? La presión crece para que Atlético Nacional tome decisiones

    ¿Cuándo se va Gandolfi? La presión crece para que Atlético Nacional tome decisiones


    [grupos] [fixture items="7"]