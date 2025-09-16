La Copa Élite de Baloncesto de Antioquia ha entrado en su emocionante fase de «muerte súbita», y el inicio de esta segunda ronda ha dejado un fin de semana lleno de adrenalina y talento en la cancha.

Los equipos ahora se enfrentan en un formato de todos contra todos, donde solo los cuatro con mejor puntaje tendrán la oportunidad de avanzar a las anheladas semifinales del torneo.

Los primeros duelos, se dieron con resultados que marcaron el rumbo de la competencia.

En un partido vibrante, Guarne logró una victoria ajustada como visitante, superando a Girardota con un marcador de 87-78.

De igual manera, Rionegro también se impuso fuera de casa, ganándole a Itagüí por un reñido 81-76. Estos resultados demuestran la paridad y el alto nivel que se vive en cada encuentro.

Arranca la fase de ‘muerte súbita’ en la Copa Élite de Baloncesto de Antioquia

La acción continuó con dos enfrentamientos más que definieron posiciones en la tabla. Barbosa logró una importante victoria en su cancha, derrotando a La Ceja 72-65.

Por su parte, Marinilla reafirmó su poderío al vencer a Medellín 75-66. Con estos resultados, Marinilla se consolida como líder del torneo, seguido de cerca por Guarne y Girardota, quienes luchan por alcanzar la cima de la clasificación.

La emoción no se detiene, y los partidos que se viene prometen ser de gran intensidad.

Guarne recibe a La Ceja en el Coliseo Municipal, en un choque donde ambos equipos buscarán desesperadamente la victoria.

Además, Girardota se medirá a Barbosa a las 8:00 p.m. en el Coliseo Metropolitano de Inder Girardota, en un duelo clave para asegurar un puesto en la semifinal del certamen.

La lucha por el título está más candente que nunca.

