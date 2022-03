Investigan muerte de un niño de 11 años que habría sufrido bullying en un colegio de Manizales

in

Autoridades se encuentran investigando la muerte de un niño de tan solo 11 años de edad, quien habría sufrido bullying en un colegio de Manizales. Al parecer, el menor falleció luego de que sus compañeros le propinaran un golpe en la cabeza con una puerta.

El niño habría sido golpeado el pasado 14 de febrero y murió en las últimas horas en un centro asistencial, pues se encontraba hospitalizado debido a un trauma craneoencefálico.

De acuerdo a las declaraciones de la madre de este menor -que cursaba sexto grado- para Noticias Caracol, «el niño llegó a la casa diciéndome que le habían pegado con una puerta en el colegio, que el golpe no había sido muy grave, pero no lo vimos relevante, lo tomamos como un juego de colegio», dijo.

Sin embargo, según cuenta la madre, a los siguientes días el niño empezó a quejarse de dolor de cabeza, presentó vómito y taquicardia, incluso, «quedó sin movilidad en el cuerpito» y después falleció.

Asimismo, esta mujer reveló que tras el hecho, empezó a recibir llamadas en donde le decían que a su hijo le hacían bullying en el colegio. «Empezaron a decirnos que al niño lo molestaban, que al niño le decían que por qué se subía el pantaloncito tanto. Me acabo de enterar, hace un momento, también que dos mamás me dijeron que en una ocasión le bajaron el pantaloncito en el colegio, yo no estaba enterada», aseguró.

El colegio afirma que nunca tuvieron conocimiento del golpe que habría recibido el niño

Por su parte, el colegio donde estudiaba este niño se pronunció y la rectora manifestó en el medio ya citado que «ninguna persona de la institución educativa tuvo conocimiento de eso previo al suceso, fue posterior al suceso que la mamá nos informó sobre la situación el 3 de marzo».

La madre del niño decidió interponer la denuncia ante las autoridades competentes, quienes adelantan las investigaciones pertinentes designando un equipo especial de Policía Judicial de Infancia y Adolescencia.

