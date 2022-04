A días del aniversario de Martín Elías, Dayana Jaimes no llevara mariachis ni «acordeón» al cementerio

in

Dayana Jaimes es la viuda de Martín Elías, fallecido en un accidente en 2017, respondió una serie de preguntas que le hicieron sus seguidores acerca de cómo conmemorará este año el aniversario por la muerte del ícono del vallenato.

Dayana les respondió a los internautas las dudas que tenían sobre cómo será el homenaje en el cementerio, donde está el cuerpo de quien era su pareja sentimental.

«Nada, nunca he estado de acuerdo con esas cosas, que le llevan mariachis, la caja, el acordeón, la guacharaca; es muy respetable, pero yo no hago eso, no lo comparto», dijo la mujer.

Ella aclaró que va con su hija Paula Díaz, temprano y lo visitan, porque saben que pueden llegar seguidores y la idea es tener un encuentro íntimo y a solas en familia.

Por otro lado, le preguntaron cómo iba con su nuevo novio, ella mencionó que todo estaba muy bien y que pronto lo presentaría en esta red social.

Dayana Jaimes aclaró que hará en el aniversario e Martín Elías.

Otro tema para anotar, es que la pequeña hija de esta pareja, ya tiene 6 años y en diciembre del año pasado cantó en un coro navideño, por lo que dicen que tiene el talento de los Díaz.

