En extrañas circunstancias encontraron muerto al reconocido estilista Maito Leal junto a su madre

El caleño Mauricio Leal, más conocido como Maito Leal, era un estilista reconocido en el mundo de la farándula por su distinguida clientela. Al rededor de las 4 de la tarde del pasado lunes 22 de noviembre fue hallado sin vida en su apartamento junto también al cuerpo de su madre.

Mauricio Leal, de 47 años, y su madre, Marleny Hernández Tabares, de 67, fueron encontrados en su residencia en el kilómetro 6 vía a La Calera, sigue el misterio de qué fue lo que ocurrió.

Aunque los hechos continúan siendo materia de investigación, se sabe que el cuerpo del estilista tenía heridas de un arma cortopunzante

en su abdomen, mientras que el de su madre, estaba sin heridas y envuelto con sabanas. Las autoridades no descartan que se haya tratado de un asesinato y posterior suicidio, aunque tampoco se sabe con certeza si hubo algún tercero involucrado.

Autoridades aseguran que el padre de Lina Tejeiro no está involucrado con incautación de cocaína

Se espera que en las siguientes horas se esclarezcan más los hechos ocurridos con los vídeos de las cámaras de seguridad y con posibles testigos.

Maito Leal fue un reconocido estilista tras trabajar para mujeres y hombres del mundo del entretenimiento, aquí, algunas de las publicaciones de sus amigos.

Para leer más noticias, clic aquí.

Estoy muy triste. En este viaje a Colombia he coincidido con gente maravillosa. La semana pasada me corté el pelo y quedamos en vernos esta semana. Hoy ya no estas @maitoleal que vacío, que tristeza.. vuela alto,buen viaje

— Danna Garcia (@DannaGarcia) November 23, 2021