Muere a los 75 años Shelley Duvall, la protagonista de «El Resplandor»

La actriz Shelley Duvall, recordada por protagonizar la película de terror ‘El resplandor’, falleció a los 75 años.

En las últimas horas se conoció que la muerte fue debido a complicaciones derivadas por la diabetes, confirmó su pareja Dan Gilroy.

Dan Gilroy, su esposo desde 1989, confirmó la noticia indicando que murió en su casa en Texas debido a complicaciones derivadas de la diabetes que padecía.

«Mi querida, dulce y maravillosa compañera de vida y amiga nos dejó. Demasiado sufrimiento últimamente, ahora es libre. Vuela, hermosa Shelley”, dijo Gilroy.

Su papel más importante fue en la película de terror psicológico de Stanley Kubrick de 1980, ‘El resplandor’.

Lea también: La policía intervino en la 45 del barrio Manrique dejando capturados y varios comparendos

La actriz se llevó un premio en el Festival de Cine de Cannes a la Mejor Actriz, un Premio Peabody. Además, de múltiples nominaciones al Premio Emmy y al Premio BAFTA.

Farewell, to my sweet Shelley. This is a post I always feared making and I’m so unfathomably heartbroken, but please know Shelley was immensely loved and cared for. She made such a positive impact on my life as I did on hers. ❤️ pic.twitter.com/fSMN0I71H7

— Shelley Duvall Archive (@shelleyduvallxo) July 11, 2024