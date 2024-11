La actriz porno Jesse Jane recordada ex novia de Tommy Lee músico de Mötley Crüe, apareció muerta en su residencia de Oklahoma junto a su pareja.

Ella se destacó en el mundo de las películas porno por haber protagonizado la película «Piratas«. Una versión XXX que emulaba a la saga de «Piratas del Caribe» de Johnny Depp. Precisamente una de las hechas por Jesse Jane es considerada la más cara en el cine porno al haber costado 8 millones de dólares. Las redes y medios como TMZ dieron la noticia de su muerte, reseñando el misterio de cómo fue encontrada con su pareja. La evidencia apunta a la muerte de ambos fue por una sobredosis de drogas. Jesse Janes de 43 años cuyo nombre real es Cindy Taylor, «trabajó en pequeños papeles en Guardianes de la Bahía. Donde también trabajó la esposa de su ex novio más reconocido Tommy Lee ( Pamela Anderson).

De acuerdo a medios, su carrera en la industria pornográfica se inició en el 2000, la cual terminó en el 2017. La serie de películas y en especial la más cara fue «Pirates /Stagnetti’s Revenge«. Que al costar 8 millones de dólares, se convirtió en un suceso ya que hay producciones porno que se hacen con menos dinero.

La cuenta oficial de Joone Film la despidió con un video en X con un mensaje que destaca su carrera. «Estoy desconsolada por la pérdida de mi amiga Jesse Jane, que era una persona extraordinaria y un artista fenomenal. Tocó tantas vidas con su gracia y belleza, su risa contagiosa y una sonrisa que iluminaba el mundo. Es un honor para mí haberla conocido y haber sido su amiga».

I am heartbroken by the loss of my friend, Jesse Jane, who was a remarkable person and a phenomenal artist. She touched so many lives with her grace and beauty, her infectious laugh and a smile that lit up the world. I’m honored to have known her and to have been her friend. pic.twitter.com/ClLwNfeAc5

— joone (@JooneFilm) January 25, 2024