Muere hijo de cinco años de periodista de ESPN tras caer de un quinto piso

El hijo de cinco años del reportero de ESPN Brasil Mendel Bydlowski, murió tras caer del quinto piso de un edificio en Sao Paulo.

Según reporte de los medios de ese país, Bydlowski estaba de visita en esa ciudad con su esposa y sus dos hijos cuando se dio el trágico accidente.

Explican las autoridades que el menor estaba jugando con su hermanito cuando se aproximó demasiado a un vidrio que estaba algo fracturado y se fue al vacío.

El niño fue trasladado de emergencia a un centro asistencial pero murió de camino tras sufrir un paro respiratorio.

Eu que agradecer.

Do fundo do meu coração, quero agradecer.

A solidariedade das pessoas que rezaram na praia em frente ao prédio, o empenho do médico e da enfermeira que prestaram o primeiro atendimento, a atenção dos policiais, bombeiros, pessoal do SAMU e do hospital.(Continua) pic.twitter.com/XjdaA7LQ4S

— Mendel Bydlowski (@mendelbyd) January 11, 2020