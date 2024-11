El novio de Brenda en la serie Beverly Hills 90210 interpretado por David Gail falleció a los 58 años y lo recuerdan los fans.

Brenda Walsh (Shannen Doherty) en la serie por fin encontró en «Stuart Carson» interpretado por David Gail un amor y los fans recuerdan el matrimonio de ficción que no se consumió por el giro del guion. Lo que pocos sabían era que había pasado con su carrera desde ese entonces. Fue su hermana Katie Colmenares, quien compartió la noticia en redes sociales con el mensaje «No hay un solo momento en mi vida que no estés conmigo. Siempre fuiste mi mejor amigo..».

Fanáticos de a serie como el periodista Carlos Ochoa de Colombia, quien estuvo en el Fan Fest de Beverly Hill 90210 el año pasado, recuerdan que David Gail, no se casó con Brenda. «Pero su personaje ocasional los acompañó hasta la cuarta temporada como amigos». En su historial profesional se detalla la actuación e interpretación del doctor «Joe Scanlon» en «Port Charles, el spin-off de la novela «Hospital General«, donde intervino en nada menos que 216 episodios. Esa misma novela tuvo a Ricky Martin entre 1995 a 1998 y es una de las más tradicionales ya que cuenta con 15.300 episodios.

La escena de David Gail y Brenda Walsh (Shannen Doherty) inolvidable

En el cine Gail también tuvo sus grandes momento al lado Bradley Cooper en el 2002 en «Bending All the Rules» (Quebrando Todas las Reglas), se desempeñó como doble de riesgos y puso su voz al personaje de videojuegos «Blacksad: Under The Skin». Otras apariciones por su muerte se vienen sumando en redes y medios como «Doogie Howser, M.D» o actor invitado JAG «Justicia Militar». La muerte de David Gail, copa las páginas y portales Hollywood con póstumos homenajes de sus papeles.

Davil Gail su último post del 1 de enero de 2024

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Gail (@davidgail6)

