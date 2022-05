Mr. Black dedicó una canción a su fallecido hijo

in

Luego de que se conociera la muerte de su hijo Edwin Antequera Jr., el cantante de champeta Mr. Black le compuso una canción.

A través de su cuenta de Instagram, publicó una canción que él escribió a su hijo en medio del momento que está viviendo. “Esto es pa’ ti papi mi inspiración, hijo te quiero mucho, Dios te reciba en su santo reino”, escribió Mr Black en la publicación.

«Quisiera que esto fuera un sueño, que aún estoy dormido, que este dolor que estoy sintiendo al despertar se fue. Quisiera devolver el tiempo para estar contigo, quisiera estar en este momento para decirte que siento que el tiempo me ha quedado corto y eso a mí me duele, que no alcancé a darte todo lo que te mereces…», se le escuchó al cantante de champeta.

En el video se ve a Mr. Black salía acompañado de un grupo de productores y artistas, quienes le habrían ayudado a escribir el sencillo.

El hijo de Mr. Black murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras jugaba fútbol con unos amigos.