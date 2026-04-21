Comunidad indígena avanza hacia Bogotá en movilización

Resumen: Movilización indígena Misak ingresa a Bogotá desde Soacha con cientos de manifestantes. Autoridades monitorean su recorrido hacia el centro.

La movilización indígena protagonizada por integrantes del pueblo Misak comenzó a ingresar a Bogotá durante la mañana de este martes 21 de abril, luego de su paso por el sector de Chusacá, en jurisdicción de Soacha.

El grupo, compuesto por cientos de personas, se desplaza hacia el centro de la capital en el marco de una jornada de protesta nacional.

De acuerdo con reportes oficiales, la movilización indígena está integrada por cerca de 800 personas provenientes del departamento del Cauca, quienes se trasladan en varios vehículos tipo chiva y otros automotores. La marcha fue denominada como una jornada en defensa de la vida y el territorio.

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Las autoridades activaron protocolos de seguimiento y acompañamiento en los principales corredores viales por donde avanzan los manifestantes. En particular, se monitoreó su paso por la autopista sur, una de las principales vías de acceso a la ciudad.

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Según la información entregada por entidades locales, el grupo tenía previsto continuar su recorrido por importantes avenidas hasta llegar a un punto cultural en el centro de Bogotá, desde donde se contemplaba avanzar a pie hacia la Plaza de Bolívar.

Se espera que la manifestación continúe en las próximas horas con la concentración de los participantes en el centro de la capital.

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