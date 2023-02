[VIDEO] Reportan movilidad reducida por paro de taxista en Niquía

in

En la mañana de este miércoles (22 de febrero) se reportó movilidad reducida en varios puntos del Valle de Aburrá debido a las manifestaciones que programaron para hoy algunos taxista.

Los líderes del gremio de taxistas tuvieron una reunión con el Gobierno Nacional en la que sus representantes se pararon de la mesa, no tuvieron acuerdo tras las peticiones de los “amarrillos”: no al aumento de los combustibles, no más transporte ilegal en vehículos particulares y sí al régimen sancionatorio.

Desde tempranas horas de este miércoles, se reportan bloqueos y caravanas por importantes vías de Medellín y el Valle de Aburrá, especialmente en Bello, La Estrella, Caldas y Las Palmas.

Vía CALZADA MEDELLÍN – BOGOTÁ municipio de Bello sector Retorno #1 Santa Rita Km 00+800, presenta cierres intermitentes por manifestación ciudadana. pic.twitter.com/gDGvmnT7Dh — Devimed (@Devimed) February 22, 2023

