Movilidad inteligente: un gran reto de ciudad

Como se movilizan los habitantes en las ciudades dice mucho de ellas. Hoy en todo el mundo se habla de movilidad inteligente o smart mobility, ciudades que usan la tecnología para interrelacionar todos sus sistemas y hacer que el ciudadano pueda pasar fácilmente de un sistema a otro.

La movilidad inteligente utiliza la tecnología y los datos para integrar a todos los actores en la vía, de modo que se logre sostenibilidad y eficiencia para la ciudad. La movilidad inteligente se caracteriza por cuatro ítems: centros de gestión de tránsito equipados con tecnologías 4.0, herramientas tecnológicas y aplicaciones para dar información completa y en tiempo real a los usuarios, sistemas de integración de transporte público y monitoreo de condiciones climáticas y ambientales.

En Medellín se ha venido trabajando fuertemente en estos temas. La puesta en marcha de CITRA (Centro Integrado de Tráfico y Transporte) le atina al punto de centros de gestión del tránsito. Este proyecto integra las tecnologías ya existentes con las que cuenta la Secretaría de Movilidad de Medellín y que están siendo operadas de manera desarticulada desde cuatro centros de control, con el objetivo de crear una visión integradora de la movilidad en Medellín (transporte público, sistema semafórico, sanción electrónica y atención a incidentes).

En el tema de sistemas de integración con el transporte público se cuenta con un aliado importante que es el Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá – SITVA, todo un conjunto de modos de transporte público que le permite a los ciudadanos desplazarse por los diez municipios del Valle de Aburrá en: metro, cables, Tranvía, Metroplús, buses alimentadores, rutas integradas, transporte público colectivo y el sistema de bicicletas públicas (EnCicla).

En cuanto al tema de monitoreo de condiciones climáticas y ambientales se cuenta con el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá – SIATA, integrado por profesionales en Ciencias Atmosféricas e Hidrología, ingenieros de Sistemas, ingenieros Físicos entre otros, quienes monitorean en tiempo real el territorio.

Con todo esto se puede decir que Medellín va muy adelantado en el tema de movilidad inteligente, falta eso sí, encontrar sinergias donde todos estos sistemas se articulen y trabajen de la mano, contando con un actor muy importante y vital en este engranaje, el ciudadano.

El habitante de Medellín y del Área Metropolitana tiene en sus manos la movilidad de la ciudad. Aprender a moverse en ella aprovechando todos estos sistemas, permitirá reducir los índices de congestión y de contaminación.

Un ciudadano inteligente no es el que utiliza su vehículo particular todo el día para moverse de un lugar a otro y sin más ocupantes. Un ciudadano inteligente es el que se moviliza en su vehículo particular con tres o cuatro acompañantes, es el que se mueve por la ciudad en el transporte público, es el que utiliza la bicicleta para llegar a su destino; el ciudadano inteligente es el que apuesta por hacer de Medellín una ciudad con menos vehículos particulares y con un mejor medio ambiente.

La Secretaría de Movilidad de Medellín hace su apuesta, el cuerpo de Agentes de la ciudad se convirtió en el primero de Colombia en realizar labores de control y patrullaje de la ciudad en 24 bicicletas eléctricas de 350 watts de potencia, producidas en el país y adquiridas por la Alcaldía de Medellín a finales de 2021, para contribuir así con el transporte sostenible al reemplazar un promedio de 20 motocicletas con funcionamiento a gasolina que eran usadas para dicha labor.

Medellín se suma a ciudades como Madrid, que han implementado este método de transporte con sus agentes de tránsito, aportando a la calidad del aire al evitar una emisión por día de 10,14 gramos por kilómetro de material particulado, PM2.5 y 58.929 gramos por kilómetro de Dióxido de Carbono – CO2 y que se suma a la flota de siete vehículos eléctricos con los que ya contaban los agentes de movilidad, para seguir posicionando a la ciudad como la de más sistemas de tecnologías limpias de movilidad en América Latina.

En el transcurso del primer semestre de 2022, se espera entren en operación 20 motocicletas eléctricas donadas por el gobierno coreano, 17 de ellas para los controles requeridos en la Zona Urbana de Aire Protegido (ZUAP).

Hoy el tema es de corresponsabilidad entre todos los actores de la movilidad, eso sí, con pedagogía y facilidades desde las entidades públicas y privadas (horarios flexibles), donde se trabaje de la mano con estrategias claras y precisas que lleven a Medellín a ser la ciudad con movilidad inteligente número uno de Latinoamérica.

Secretario de Movilidad de Medellín