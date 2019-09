Mourinho elogió a Cristiano por sus cuatro goles con Portugal y predijo qué hará cuando tenga 50 años

El entrenador portugués José Mourinho le ‘echó flores’ a Cristiano Ronaldo después de su destacado partido en el que goleó a Lituania 5 a 1 y anotó cuatro goles, dejando a Portugal a un paso de la clasificación a la Eurocopa 2020.

En una entrevista para la televisión de su país, Mourinho dijo que Cristiano sigue siendo un jugador top a pesar de tener 34 años y resaltó sus ambiciones profesionales más lo que le aporta a su selección nacional.

“Lo que él hace no me sorprende. A sus 34 años, es un jugador top, militando en un equipo top, con ambiciones top. No me sorprende porque, en términos genéticos, es un caso de estudio y en cuanto a mentalidad también”, aseguró el entrenador.

Además, ‘Mou’ aseguró que considera que cuando Cristiano tenga 50 años, estará en su casa y la FIFA lo invitará a un partido de leyendas y él jugará y marcará un gol, resaltando que considera que es un ‘fenómeno’ del fútbol élite.