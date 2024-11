Roma, 16 ene (EFE).- Ya destituido, y con Daniele De Rossi nombrado nuevo entrenador del Roma, el luso José Mourinho abandonó la ciudad deportiva de Trigoria y se despidió de la treintena de aficionados que acudieron a las afueras de la capital italiana para agradecer al setubalense por estas dos temporadas y media.

"Gracias a vosotros por estos dos años", dijo Mourinho desde el coche a los aficionados que acudieron a Trigoria para despedir a su ahora exentrenador, agradecerle por lo logrado y desearle lo mejor.

Unos aficionados que, antes de ver a Mourinho por última vez, se mostraron sorprendidos por la decisión del club de despedir al técnico que levantó en 2022 la Liga Conferencia, en la que fue primera final europea tras 31 años y el primer título desde 2008, y que llevó al equipo a la final de la Liga Europa la pasada campaña.

"No me ha gustado la decisión porque es una gran persona, pero lamentablemente los resultados non llegaban y cuando no vienen cambia el entrenador, es normal. Le sucede a otros entrenadores también", comentó a EFE Sergio, un veterano seguidor romanista de 70 años que fue a despedir al técnico esta mañana.

"Esperamos que De Rossi reconduzca el barco, veremos qué pasa", añadió.

Federico, más joven, reconoció que recibió la noticia mucho peor: "He recibido la noticia muy mal, esta mañana he abierto Instagram y la primera noticia era la de Mourinho. No me lo creía".

"Es una decisión de la directiva errónea, usan al 'míster' como chivo expiatorio para tapar el resto de problemas: es un equipo sin proyecto y Mourinho no puede hacer milagros", declaró a EFE el aficionado.

Esta misma tarde, a las 17.00 (CET), está previsto que Daniele De Rossi dirija su primer entrenamiento en su vuelta al Roma, donde jugó toda su carrera excepto la última temporada que disputó con la camiseta del Boca Juniors argentino.

Una vez retirado, De Rossi se interesó por los banquillos y pasó a formar parte en marzo de 2021 del cuerpo técnico de Roberto Mancini en la selección italiana, con la que como jugador conquistó la Copa del Mundo en 2006 y el Europeo sub-21 y, como parte del 'staff', la reciente Eurocopa de 2021 en Wembley.

Poco después, en 2022, dirigió al SPAL en Serie B durante 17 partidos en los que solo ganó 3 de ellos. Fue destituido en febrero de 2023, apenas 4 meses después.

A sus 40 años, la leyenda del Roma se hará cargo del equipo de sus amores sin experiencia en Serie A.

Eso sí, las dieciocho temporadas a sus espaldas como jugador romano le avalan: disputó 616 partidos en total, de los cuales 464 fueron en Serie A, 59 en Copa de Italia, 65 en Liga de Campeones y 34 en Liga Europa, colocándose como el segundo jugador con el más apariciones de la historia del Roma, justo por detrás de Francesco Totti.EFE

tfc/og

(vídeo)

Por: EFE