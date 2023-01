[FOTOS] Motociclista terminó en una quebrada en la Autopista Norte

in

Un hombre perdió el control de su motocicleta y cayó al abismo.

Video: cortesía ciudadana

La escena se registró este jueves, 12 de enero, en la Autopista Norte.

Al lugar llegaron las autoridades y rescatistas que auxiliaron al hombre que estaba en una orilla de la quebrada La García.

El hombre le habría narrado a sus rescatistas que iba en su moto cuando otro conductor le alertó que tenía una rama en la llanta trasera de la moto, él no frenó pero si agachó la mirada para ver si era cierto o no y cuando se dio cuenta ya la moto estaba sobre el andén, no la pudo controlar e instantes después ya estaba cayendo en la quebrada.

El hombre resultó lesionado en las costillas y un brazo.



Fotos: cortesía

Más noticias de Bello.