VIDEO: ¡Tras de gordo, hinchado! Motociclista por la cicloruta sin papeles y se le enojó al agente de tránsito que lo paró

A través de un video grabado por un guarda de tránsito, se observa a un motociclista, presunto infractor, sin documentos y por una cicloruta, que se enoja al ser detenido por el agente.

“Venis por la cicloruta, no tenes soat, no tenes tecno, no tenes licencia, no tenes ningún documento y el malo soy yo”, fueron las palabras del funcionario en el video.

A lo que el ciudadano responde: “Si uno fuera malo me hubiera tirado a volar. Cuánta gente se tira a volar y gente mala realmente. Paré a decirle el problema que tengo para desplazarme y vos sos así de maldadoso”, dijo.

El caso que al parecer se presentó en Medellín, fue compartido en redes sociales.

