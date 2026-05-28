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    Motociclista murió en accidente por la autopista norte: la vía estuvo cerrada y el trancón es monumental

    El fatal accidente se registró aproximadamente a las 8:00 p.m. sobre la Autopista Norte, a la altura de la Universidad Nacional sentido Sur – Norte

    Publicado por: SoloDuque

    motociclista muerto llanta moto
    Imagen tomada de archivo para ilustrar la nota
    Motociclista murió en accidente por la autopista norte: la vía estuvo cerrada y el trancón es monumental

    Resumen: El fatal accidente se registró aproximadamente a las 8:00 p.m. sobre la Autopista Norte, a la altura del campus de la Universidad Nacional sentido Sur - Norte

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La noche de este jueves 28 de mayo se vio empañada por un trágico siniestro vial que cobró la vida de un motociclista y generó un colapso total en la movilidad. El lamentable suceso obligó al cierre temporal de uno de los corredores viales más importantes de la ciudad.

    Detalles del siniestro y afectación vial

    De acuerdo con los reportes ciudadanos y de las autoridades de tránsito, los hechos se desarrollaron de la siguiente manera:

    El fatal accidente se registró aproximadamente a las 8:00 p.m. sobre la Autopista Norte, a la altura del campus de la Universidad Nacional sentido Sur – Norte.

    accidente autopista norte2

    Debido a la gravedad del incidente y a la necesidad de realizar la inspección técnica del cadáver, la vía tuvo que ser cerrada por cerca de una hora. Esto desencadenó un trancón monumental que dejó a cientos de conductores atrapados en la congestión.

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    Investigación en curso

    Hasta el momento de este reporte, las autoridades competentes no han emitido información oficial sobre la identidad de la víctima ni sobre las causas exactas que originaron el accidente. Los peritos de tránsito se encuentran recopilando información para esclarecer si hubo otros vehículos involucrados o si se trató de una pérdida de control.

    Movilidad reactivada

    La buena noticia para los conductores que transitan por la zona es que, poco antes de las 9:00 p.m., las autoridades finalizaron las labores urgentes de criminalística y procedieron a habilitar nuevamente el corredor vial.

    A esta hora, la movilidad en el sector de la Autopista Norte se reactiva paulatinamente, aunque se recomienda transitar con precaución mientras se descongestiona por completo la zona.

    accidente autopista norte3

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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