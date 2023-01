[VIDEO] Motociclista murió hoy en Medellín, a la altura del Puente El Mico

in

Un trágico accidente se registró en las últimas horas en Medellín, un motociclista murió.

Video tomado de Denuncias Antioquia.

El hecho se registró sobre las 6:49 a.m. de este jueves 19 de enero, en la paralela pasando el Puente El Mico, específicamente, en la calzada occidental.

De acuerdo con versiones, el motociclista fallecido habría colisionado con otra moto y luego con un tractocamión, la colisión fue mortal.

Al momento de la publicación de esta nota se desconocía la identidad del fallecido.

Dato: Fueron 17 días no consecutivos del 2023 que no se registraron muertes en las vías de Medellín, no obstante, en las últimas 24 horas han perdido la vida tres motociclistas en incidentes viales.

