Motociclista murió al chocar con un tractocamión en la vía La Pintada-Medellín

Minuto30.com .- La movilidad durante este domingo en el Suroeste antioqueño se vio empañada por un lamentable siniestro vial. Un motociclista habría perdido la vida de manera instantánea tras verse involucrado en un grave accidente con un vehículo de carga pesada.

El fatídico suceso se habría registrado en la mañana de este domingo 26 de julio. De acuerdo con los informes preliminares, la emergencia tuvo lugar exactamente en el kilómetro 10 de la vía que comunica al municipio de La Pintada con Medellín, a la altura de la entrada al corregimiento de Damasco, en jurisdicción de Santa Bárbara.

En el lugar de los hechos, el conductor de la motocicleta habría colisionado fuertemente contra un tractocamión que transitaba por el sector. Tristemente, debido a la magnitud del impacto, la víctima falleció en el sitio. Versiones iniciales sugerirían que el hombre sería oriundo de la ciudad de Pereira, aunque su plena identidad estaría a la espera de confirmación por parte de Medicina Legal.

Afectaciones a la movilidad y labores de las autoridades

El siniestro generó alteraciones importantes en este estratégico corredor vial que conecta al departamento, derivando en las siguientes acciones por parte de los organismos de control:

Cierre y congestión: La atención de la emergencia obligó a realizar un cierre parcial de la Troncal de Occidente, lo que habría provocado un considerable represamiento vehicular en ambos sentidos de la carretera durante gran parte de la mañana.

Inspección técnica: Unidades de tránsito acordonaron el sector para adelantar las respectivas diligencias judiciales.

Investigación en curso: Las autoridades estarían recolectando testimonios y analizando la escena para determinar las causas exactas que desencadenaron este lamentable choque y establecer los niveles de responsabilidad.

Se recomienda a los viajeros que utilizan esta troncal transitar con máxima precaución, respetar los límites de velocidad y estar atentos a las indicaciones de las autoridades viales para evitar este tipo de accidentes.