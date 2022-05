¡Qué pesar! Motociclista murió en Castilla, su cuerpo quedó debajo de una buseta

in

Un choque múltiple se registró en Medellín, en el hecho, un motociclista perdió la vida.

El siniestro vial se registró específicamente en la calle Calle 99 -74, Castilla.

En el lugar, un carro particular, una buseta y una moto colisionaron; según versiones, el primer choque fue entre el particular y la moto, el joven que falleció habría caído de su moto y la buseta no habría alcanzado a frenar, «eso fue en un instante», narró un ciudadano.

«Cada muerte en la vía es evitable. Los tiempos de reacción son claves para evitar incidentes, por eso reduce la velocidad, identifica y evita los puntos ciegos de vehículos pesados», indicó la Secretaria de Movilidad de Medellín, al revelar que hasta el jueves 12 de mayo se habían registrado 89 muertes por accidente de tránsito en Medellín.

