Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un fuerte accidente de tránsito se registra desde antes de las 11:30 de la mañana de este viernes, 2 de octubre, en la Autopista Norte, en el tramo vial que conecta a los municipios de Copacabana y Girardota.

Motociclista gravemente herido tras accidente en la Autopista Norte a la altura de Cocorollo

Minuto30.com .- Un fuerte accidente de tránsito se registra desde antes de las 11:30 de la mañana de este viernes, 2 de octubre, en la Autopista Norte, en el tramo vial que conecta a los municipios de Copacabana y Girardota.

El incidente ocurrió sobre la calzada que conduce en sentido sur-norte, metros antes de llegar al reconocido establecimiento Cocorollo.

Los reportes preliminares indican que el hecho involucró a un motociclista, quien habría sufrido heridas de gravedad tras el impacto.

Foto: Cortesía Foto: Cortesía

Afectación vial

La emergencia ha generado congestión vehicular en este importante corredor del norte del Valle de Aburrá durante la jornada de la mañana y el mediodía.

La noticia permanece en desarrollo mientras los organismos de socorro atienden al lesionado y las autoridades de tránsito proceden con las labores de inspección para esclarecer las causas del accidente.