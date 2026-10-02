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    Motociclista gravemente herido tras accidente en la Autopista Norte a la altura de Cocorollo

    El incidente ocurrió sobre la calzada que conduce en sentido sur-norte, metros antes de llegar al reconocido establecimiento Cocorollo.

    Publicado por: SoloDuque

    motociclista muerto llanta moto
    Imagen tomada de archivo para ilustrar la nota
    Motociclista gravemente herido tras accidente en la Autopista Norte a la altura de Cocorollo

    Resumen: Un fuerte accidente de tránsito se registra desde antes de las 11:30 de la mañana de este viernes, 2 de octubre, en la Autopista Norte, en el tramo vial que conecta a los municipios de Copacabana y Girardota.

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    Minuto30.com .- Un fuerte accidente de tránsito se registra desde antes de las 11:30 de la mañana de este viernes, 2 de octubre, en la Autopista Norte, en el tramo vial que conecta a los municipios de Copacabana y Girardota.

    El incidente ocurrió sobre la calzada que conduce en sentido sur-norte, metros antes de llegar al reconocido establecimiento Cocorollo.

    Los reportes preliminares indican que el hecho involucró a un motociclista, quien habría sufrido heridas de gravedad tras el impacto.

    accidente copacabana

    Foto: Cortesía

    Afectación vial

    La emergencia ha generado congestión vehicular en este importante corredor del norte del Valle de Aburrá durante la jornada de la mañana y el mediodía.

    La noticia permanece en desarrollo mientras los organismos de socorro atienden al lesionado y las autoridades de tránsito proceden con las labores de inspección para esclarecer las causas del accidente.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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