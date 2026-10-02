Motociclista gravemente herido tras accidente en la Autopista Norte a la altura de Cocorollo

Resumen: Un fuerte accidente de tránsito se registra desde antes de las 11:30 de la mañana de este viernes, 2 de octubre, en la Autopista Norte, en el tramo vial que conecta a los municipios de Copacabana y Girardota.
Minuto30.com .- Un fuerte accidente de tránsito se registra desde antes de las 11:30 de la mañana de este viernes, 2 de octubre, en la Autopista Norte, en el tramo vial que conecta a los municipios de Copacabana y Girardota.
El incidente ocurrió sobre la calzada que conduce en sentido sur-norte, metros antes de llegar al reconocido establecimiento Cocorollo.
Los reportes preliminares indican que el hecho involucró a un motociclista, quien habría sufrido heridas de gravedad tras el impacto.
Afectación vial
La emergencia ha generado congestión vehicular en este importante corredor del norte del Valle de Aburrá durante la jornada de la mañana y el mediodía.
La noticia permanece en desarrollo mientras los organismos de socorro atienden al lesionado y las autoridades de tránsito proceden con las labores de inspección para esclarecer las causas del accidente.
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