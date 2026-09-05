Resumen: Controles para evitar que las motos circulen por los puentes peatonales de la vía Puerto López terminaron en actos de intolerancia extrema. La administración municipal advirtió que no cederá ante los violentos.

A «casco limpio»: motociclista agredió a agente de tránsito durante operativo en puentes peatonales y en video quedó

Minuto30.com .- Lo que debía ser un operativo de control rutinario para recuperar el espacio de los peatones, terminó convertido en una violenta asonada contra la autoridad en Villavicencio. Durante las intervenciones adelantadas en los puentes peatonales de la vía a Puerto López, agentes de la Secretaría de Movilidad fueron víctimas de graves agresiones físicas por parte de conductores infractores.

Intolerancia en video

Las imágenes compartidas por la propia Secretaría de Movilidad exponen el nivel de hostilidad al que se enfrentaron los funcionarios. En medio de los requerimientos, varios motociclistas que fueron sorprendidos transitando ilegalmente por las infraestructuras peatonales reaccionaron con violencia. En uno de los momentos más críticos del video, se observa cómo un conductor ataca brutalmente a un guarda de tránsito, golpeándolo fuertemente con un casco.

La Alcaldía mantiene su postura

Lejos de intimidarse por las agresiones, las autoridades locales ratificaron que los operativos continuarán y se extenderán a otros puntos críticos. Siguiendo los lineamientos del alcalde Alexander Baquero, los controles buscan frenar a los conductores que diariamente arriesgan la vida de los transeúntes.

«Continuaremos realizando estos operativos en diferentes sectores de la ciudad. No vamos a permitir que esos conductores irresponsables pongan en riesgo a la ciudadanía en general», señaló el vocero de la Secretaría de Movilidad, quien finalizó con un llamado urgente a todos los actores viales para que respeten la normatividad de tránsito y eviten este tipo de confrontaciones.