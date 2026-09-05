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    A «casco limpio»: motociclista agredió a agente de tránsito durante operativo en puentes peatonales y en video quedó

    Los controles buscan frenar a los conductores que diariamente arriesgan la vida de los transeúntes, sin embargo no a todos les gusta

    Publicado por: SoloDuque

    A «casco limpio»: motociclista agredió a agente de tránsito durante operativo en puentes peatonales y en video quedó

    Resumen: Controles para evitar que las motos circulen por los puentes peatonales de la vía Puerto López terminaron en actos de intolerancia extrema. La administración municipal advirtió que no cederá ante los violentos.

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    Minuto30.com .- Lo que debía ser un operativo de control rutinario para recuperar el espacio de los peatones, terminó convertido en una violenta asonada contra la autoridad en Villavicencio. Durante las intervenciones adelantadas en los puentes peatonales de la vía a Puerto López, agentes de la Secretaría de Movilidad fueron víctimas de graves agresiones físicas por parte de conductores infractores.

    villavicencio agresion

    Un agente fue vçitima de la agresión de un motociclista, quien le lanzó un casco, golpeándole en la cabeza

    Intolerancia en video

    Las imágenes compartidas por la propia Secretaría de Movilidad exponen el nivel de hostilidad al que se enfrentaron los funcionarios. En medio de los requerimientos, varios motociclistas que fueron sorprendidos transitando ilegalmente por las infraestructuras peatonales reaccionaron con violencia. En uno de los momentos más críticos del video, se observa cómo un conductor ataca brutalmente a un guarda de tránsito, golpeándolo fuertemente con un casco.

    villavicencio

    En Villavicencio se adelantan operativos viales para concientizar a los motociclistas para que no usen los puentes peatonales; sin embargo no a todos les gusta «que los eduquen»

    La Alcaldía mantiene su postura

    Lejos de intimidarse por las agresiones, las autoridades locales ratificaron que los operativos continuarán y se extenderán a otros puntos críticos. Siguiendo los lineamientos del alcalde Alexander Baquero, los controles buscan frenar a los conductores que diariamente arriesgan la vida de los transeúntes.

    «Continuaremos realizando estos operativos en diferentes sectores de la ciudad. No vamos a permitir que esos conductores irresponsables pongan en riesgo a la ciudadanía en general», señaló el vocero de la Secretaría de Movilidad, quien finalizó con un llamado urgente a todos los actores viales para que respeten la normatividad de tránsito y eviten este tipo de confrontaciones.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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