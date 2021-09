Una cámara de seguridad captó el momento en el que una moto arranca sola dentro de un parqueadero. En la grabación se ve a la motocicleta prenderse sola dejando los mecánicos que estaban allí atónitos con lo sucedido.

El video que se ha vuelto viral en redes sociales deja ver como la moto empieza a moverse como dando saltos, dar una media vuelta y luego choca contra un vehículo que estaba estacionado para luego caerse el suelo.

En redes sociales aseguran que es una fantasma el encargado de encender la moto, el hecho habría sido grabado en un edificio residencial de la ciudad de Londrina, en Brasil.

eu to (????) com a moto andando sozinha no condomínio da minha prima pic.twitter.com/EX1XPUCWHW

