Así comenzó el motín en cárcel de Tuluá que deja más de 50 muertos y 30 heridos

Con el pasar de las horas siguen aumentando las víctimas mortales del incendio que se generó en el centro penitenciario de Tuluá (Valle del Cauca), luego de un intento de fuga sobre la 1:00 de la mañana del 28 de junio en el pabellón ocho, donde se encontraban cerca de 200 reclusos.

Según lo informó el general Tito Yesid Castellanos, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, todo habría iniciado cuando los guardias intentaron controlar una riña, y en un intento de amotinamiento algunos presos prendieron fuego a los colchones que dieron lugar al incendio de gran magnitud. Hasta el momento no tienen registro de que alguno se halla fugado, pero siguen adelantando nuevos conteos, porque a medida que avanza la búsqueda se encuentran nuevos cuerpos sin vida.

Se desconocen los nombres de los fallecidos en cárcel de Tuluá

Por su parte los familiares de los privados de la libertad, dijeron que llegaron al sitio desde las primeras horas de la madrugada y hasta el momento no han recibido ninguna información: «No sabemos nada. Los del INPEC no quieren dejar entrar. Que se haga justicia. Llegué aquí porque me avisaron a medianoche”, dijo entre sollozos, María Eugenia Rojas, quien no sabe de su hijo Luis Miguel Rojas de 23 años de edad.

El presidente Iván Duque, lamentó los hechos escribiendo a través de su cuenta de Twitter: “Lamentamos los hechos ocurridos en la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca. Estoy en contacto con el director del INPEC, general Tito Castellanos y he dado instrucciones para adelantar investigaciones que permitan esclarecer esta terrible situación. Mi solidaridad con las familias de las víctimas”.

Lamentamos los hechos ocurridos en la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca. Estoy en contacto con el @DInpec, Gral. Tito Castellanos y he dado instrucciones para adelantar investigaciones que permitan esclarecer esta terrible situación. Mi solidaridad con las familias de las víctimas — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) June 28, 2022

Por su parte, el presidente electo aprovechó para además de expresar sus condolencias, referirse al modelo de resocialización carcelaria: «El estado colombiano ha mirado la cárcel como un espacio de venganza y no de rehabilitación. Lo acontecido en Tuluá, como la masacre en La Modelo obliga a un replanteamiento completo de la política carcelería de cara a la humanización de la cárcel y la dignificación del preso”, twitteó Gustavo Petro.

En el penal que tiene un total de 1.567 internos y un hacinamiento del 17 %, se mantiene presencia de organismos de socorro, Policía e INPEC, además de comisiones dispuestas por Procuraduría y Defensoría del Pueblo para atender la crisis. Hasta el momento se desconocen las identidades de las personas que fallecieron. Además se habla de que también habrían muerto algunos guardias.