¡Otro palazo para Rueda! Agente de Alfredo Morelos mandó recado al técnico tras el gran nivel del búfalo con el Rangers

El gran momento de Alfredo Morelos con el Rangers es indiscutible, el búfalo fue uno de los pilares del conjunto escocés en la victoria ante el Borussia Dortmund en Alemania por Europa League, tanto así que llegó a los 31 goles en la competencia, igualando a Falcao y convirtiéndose en el tercer goleador histórico del certamen.

Debido al gran nivel futbolístico del nacido en Cereté, su agente Michael Gorman decidió mandarle un recado en forma de indirecta al entrenador Reinaldo Rueda por no utilizar al goleador del Rangers en ninguno de los últimos partidos de la selección Colombia.

«Recuerdan cuando el técnico de la Selección Colombia decidió usar delanteros de la liga local en lugar del 3er máximo goleador en la historia de la Europa League» trinó el manager deportivo en su twitter, además de estar molesto porque debido a la convocatoria donde Morelos no fue usado, provocó que el goleador se perdiera el clásico ante el Celtic.

Remember when the Colombia National team 🇨🇴 manager decided to use strikers from the local league instead of the 3rd leading goalscorer in the history of Europa League… 🤔🤯

— Michael Gorman (@gormanpdx) February 17, 2022