¡Morelos 2.0! De los mismos creadores de “yo soy inteligente” llega, “yo fui más vivo” de César Haydar

El fútbol colombiano vive un nuevo episodio de declaraciones insólitas que ya evocan el famoso “yo fui inteligente” de Alfredo Morelos.

En esta ocasión, el protagonista es César Haydar, defensor de Atlético Nacional, quien quedó en el ojo del huracán tras la reciente rueda de prensa posterior al duelo contra Independiente Santa Fe.

Con una honestidad que rozó lo desafiante, el jugador justificó su aparatosa caída ante una arremetida de Hugo Rodallega, asegurando ante los medios: “Yo fui más vivo”.

La frase de Haydar no es un comentario aislado, sino la explicación de una jugada que cambió el rumbo del partido.

Durante una acción ofensiva del conjunto cardenal, Rodallega buscó ganar la posición y el defensor “verdolaga” terminó en el suelo tras un contacto mínimo.

Esta exageración fue suficiente para que el árbitro, apoyado por la apreciación visual del momento, decidiera anular el gol del empate de Santa Fe, desatando la furia de la hinchada capitalina y del cuerpo técnico encabezado por Pablo Peirano.

La polémica ha estallado en redes sociales, donde los aficionados no han tardado en comparar la actitud de Haydar con el histórico desliz verbal de Morelos.

El video de sus declaraciones se ha vuelto viral, sirviendo como prueba para quienes critican la falta de juego limpio y el uso de la astucia por encima de la competencia física real.

Lo que para el jugador de Nacional fue una muestra de “picardía”, para el entorno de Santa Fe representa una injusticia que les arrebató un punto valioso en el torneo.

Fin de la Polémica ! Fue falta de Rodallega sobre Haydar. pic.twitter.com/53SP5wjmKs — Néstor Restrepo J. (@NestorHRpo) February 26, 2026

“Fui más vivo, era 50-50” César Haydar en la conferencia de prensa.

¿Aceptó que no fue falta, se tiró cuando sintió el toque?

Sobre la jugada de gol de Santa Fe ante Nacional anulado a los 86’. pic.twitter.com/cYmvnhnpor — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) February 26, 2026

