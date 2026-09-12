¿Mordisco se está quedando sin gente? Subversivos abandonan las filas y entregan armamento

Resumen: La presión de las Fuerzas Militares en el occidente del país sigue dejando resultados contundentes contra las disidencias de las Farc. En los últimos meses, decenas de combatientes han decidido abandonar la ilegalidad y someterse a la justicia.

Minuto30.com .- Desde la llegada a la presidencia de Abelardo de La Espriella, las intensas operaciones ofensivas desplegadas por el Ejército Nacional en el departamento del Cauca, continúan debilitando a las estructuras armadas que operan en la región. En una reciente operación llevada a cabo en el municipio de Argelia, las tropas lograron un importante resultado en la protección a los derechos humanos y el debilitamiento de las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’.

Durante el despliegue en esta zona, los uniformados lograron rescatar a tres menores de edad, de 15, 16 y 17 años, quienes habían sido reclutados por los grupos armados. Asimismo, otros tres integrantes activos de esta organización ilegal tomaron la decisión de abandonar las filas y presentarse voluntariamente ante las autoridades para regresar a la legalidad.

Junto con las entregas, el Ejército reportó la incautación de material de guerra, incluyendo un fusil, 60 cartuchos de diferentes calibres y una mira telescópica, elementos que de inmediato quedaron a disposición de las autoridades competentes.

El balance de la ofensiva militar

Este reciente golpe en Argelia se suma a una tendencia de deserciones dentro de la estructura Carlos Patiño, fuertemente golpeada por el cerco de las autoridades.

“En total, 41 integrantes de la Estructura Carlos Patiño se han presentado voluntariamente ante el Ejército Nacional para iniciar su proceso de sometimiento individual a la justicia, mientras que nueve menores de edad han sido recuperados durante los últimos ocho meses”, detalló la institución militar a través de un comunicado oficial.

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes rescatados de la guerra, el Ejército confirmó que se han activado de manera inmediata las rutas institucionales correspondientes con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para garantizar su protección y el pleno restablecimiento de sus derechos. Finalmente, los altos mandos militares reiteraron que no cederán terreno y continuarán con la ofensiva sostenida en el Cauca para desarticular por completo el accionar criminal de las disidencias.