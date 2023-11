Morcillo impone a Zubeldia la ley del más fuerte

Neom (Arabia Saudí), 17 nov (EFE).- El ibicenco Enrique Morcillo (Buff Megamo) logró imponer la ley del más fuerte para deshacer el empate en la general con el guipuzcoano Haimar Zubeldía (Krypteia) y así proclamarse vencedor final de la Titan Desert Arabia Saudí.

Un golpe de autoridad en el duelo entre ambos corredores en el que se mezclaron las fuerzas y el sentido táctico al aprovechar un ataque de los "ruteros" Lluis Mas y Luis León Sánchez al que no se pudo unir Zubeldia.

"Estoy muy contento con esta victoria en Arabia. No ha sido nada fácil en ningún momento. La etapa ha sido muy rápida, con mucho viento, y sin equipo tuve que jugar mis bazas bazas. Traté de esconderme bien del viento, y cuando se fueron Lluis Mas y Luisle no sabía si irme con ellos; esperé, pero me uní a ellos, me vi con fuerzas y pude responder con éxito", explicó en meta el ciclista ibicenco.

Resultó decisivo el movimiento de Luis León Sánchez, tanto para el triunfo de etapa del murciano como para jugar la carta decisiva por parte de Morcillo.

"Me dio alas seguir a Luisle y Lluis Mas. Lluis se quedó y me fui con Luisle, hablanos, nos ayudamos y seguimos hasta el final cumpliendo cada uno su objetivo", explicó.

Un triunfo el de Morcillo que rubrica un año pleno de victorias, ya que empezó haciendo podio en la Tartessos de Huelva y lo finaliza ganando en Arabia. "La regularidad para un deportista es algo muy positivo, estoy feliz", dijo.

HAIMAR ZUBELDIA: "ME EXPLOTARON LAS PIERNAS"

Contento con un triunfo de etapa, el segundo puesto consecutivo en la general y el dorsal dorado de Titan Legend por haber superado los 3.500 km entre todas las pruebas de la serie, Haimar Zubeldia admitió la superioridad de Morcillo en el momento clave de la etapa.

"Morcillo arrancó muy fuerte, traté de ir a por él y me explotaron las piernas. Esperé a mi compañero para remar juntos, pero no pudimos alcanzarlo, estuvimos cerca pero no fue posible", comentó en meta el ciclista vasco.

Se impuso la ley de más fuerte, "entre un corredor explosivo como Morcillo y otro diesel como yo", dijo Zubeldia.

