El piloto colombiano Sebastián Montoya tuvo un destacado fin de semana en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 2, donde logró importantes remontadas en la carrera principal y la carrera sprint.

Tras un inicio difícil en la jornada del viernes que lo dejó en la última fila de la parrilla, Montoya demostró su habilidad para adelantar y sumar puntos cruciales para la clasificación general, algo que no había conseguido en las dos fechas anteriores.

El sábado, en la carrera sprint, Montoya escaló varias posiciones para finalizar en la décima casilla con un tiempo de 35:46.726, tras 21 vueltas. Esta actuación fue el preludio de lo que vendría el domingo.

En la carrera principal, a pesar de los incidentes en la pista, el colombiano volvió a brillar con una serie de adelantamientos que lo llevaron hasta la novena posición, consiguiendo dos puntos en la tabla general.

¡Remontada épica! Sebastián Montoya brilla en Italia y regresa a la zona de puntos

El Gran Premio fue liderado por el británico Luke Browning (53:52.454), seguido por el paraguayo Joshua Dürksen (53:56.014) y el español Josep Martí (53:56.367).

Con los puntos obtenidos en Italia, Sebastián Montoya se ubica en la novena posición de la clasificación general con 74 puntos, una tabla que lidera el italiano Leonardo Fornaroli con 174 unidades.

En el segundo y tercer puesto se encuentran Luke Browning (153 puntos) y el neerlandés Richard Verschoor (144 puntos). Es importante destacar los tres podios que Montoya ha logrado en la temporada.

La Fórmula 2 regresará a la acción del 19 al 21 de septiembre en el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará en el circuito callejero de Bakú.

