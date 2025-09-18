Minuto30
    Montoya busca protagonismo en Bakú para el cierre de la FIA Fórmula 2
    Sebastián Montoya busca repuntar en Bakú en el cierre de la Fórmula 2 2025 tras un verano complicado, crucial para Prema. Fotos: Prema Racing
    Resumen: El piloto colombiano Sebastián Montoya (Prema Racing) se prepara para el tramo final de la temporada 2025 de la FIA Fórmula 2 que inicia en el circuito callejero de Bakú, Azerbaiyán, la primera de tres fechas dobles en Oriente. Montoya, quien actualmente es noveno en la clasificación de pilotos con 74 puntos, busca dejar atrás una racha complicada en rondas recientes y "repuntar" con su monoplaza #9. La cita en Bakú, con un trazado urbano que combina largas rectas y sectores estrechos, tendrá una carrera sprint el sábado y una feature el domingo, siendo crucial una buena clasificación para el colombiano que debuta en este circuito. A pesar de la lucha por el título liderada por Leonardo Fornaroli (174 puntos), Montoya y Prema Racing (séptimo en la clasificación por equipos) confían en su potencial para mejorar su posición en el campeonato.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El piloto colombiano Sebastián Montoya se prepara para el tramo final de la temporada 2025 de la FIA Fórmula 2.

    Este que comienza este fin de semana en el circuito callejero de Bakú, Azerbaiyán. Esta es la primera de tres fechas dobles en Oriente que marcarán el cierre del campeonato.

    El conductor del monoplaza #9 del Prema Racing buscará dejar atrás una racha complicada que ha incluido las rondas de Spa, Budapest y Monza, donde solo sumó dos puntos tras un verano con mejor rendimiento.

    «Queremos repuntar en estas últimas tres fechas. Tenemos el coche y el potencial para hacerlo”, afirmó el piloto de Escudería Telmex.

    El trazado urbano de 6.003 kilómetros de Bakú acogerá una carrera sprint el sábado a 21 vueltas, y una carrera principal el domingo a 59 giros, que incluirá una parada obligatoria en pits.

    Bakú es conocido por sus largas rectas y un sector extremadamente estrecho y sinuoso, combinando alta velocidad con la exigencia de una pista urbana.

    Pese a que el circuito permite adelantamientos, una buena clasificación será crucial, algo en lo que Montoya, que compite por primera vez allí, necesitará enfocarse para estar en la lucha desde el inicio.

    A pesar de que Bakú no suele generar alta degradación de neumáticos, el equipo Prema Racing optó por las mezclas más blandas: los P-Zero rojos (soft) como opción principal y los P-Zero púrpura (supersoft) como alternativa.

    Actualmente, Sebastián Montoya se encuentra en el noveno sitio de la clasificación de pilotos con 74 puntos.

    La tabla de pilotos es liderada por el italiano Leonardo Fornaroli con 174 puntos, seguido por el británico Luke Browning (153) y Richard Verschoor (144).

    En la clasificación por equipos, Prema Racing se ubica en el séptimo lugar con 117 unidades.

    El liderato es para Invicta Racing (255 puntos), con Hitech TGR (223) y Campos Racing (213) completando el top tres.

    Horarios de la cita de Montoya

    Calificación. Viernes 19 de septiembre. 5:00 a.m.
    Carrera Sprint. Sábado 20 de septiembre. 5:15 a.m.
    Carrera Feature. Domingo 21 de septiembre. 2:00 a.m.

