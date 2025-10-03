¡Vuelve Montero! Convocatoria lista: Colombia afina la máquina con México y Canadá en amistosos de alto calibre

El Departamento Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol y el Cuerpo Técnico de la Selección Colombia de Mayores, bajo la dirección de Néstor Lorenzo, dieron a conocer la lista de jugadores convocados para la doble fecha de amistosos internacionales de octubre.

La concentración de la selección se llevará a cabo en Plano, Texas, comenzando el sábado 4 de octubre y extendiéndose hasta el día 11 de octubre.

Todos los futbolistas citados deberán reunirse en Plano a más tardar el martes 7 de octubre para preparar los compromisos. La doble fecha FIFA se disputará completamente en Estados Unidos.

El primer encuentro de la Tricolor será el sábado 11 de octubre a las 8:00 p.m. (hora colombiana) contra México.

Este partido se jugará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Tras este compromiso, el equipo viajará directamente a New Jersey.

El segundo amistoso se jugará el martes 14 de octubre contra Canadá en el Red Bull Arena de New Jersey. El inicio de este encuentro está programado para las 7:00 p.m. (hora colombiana).

En noviembre, la Selección Colombia ya tiene definidos sus rivales. Antes del sorteo de la Copa del Mundo a inicios de diciembre, el equipo enfrentará a Nueva Zelanda y Nigeria.

A continuación la lista de los 25 jugadores convocados:

Álvaro Angulo – C.F. Pumas México

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)

Andrés Román – Atlético Nacional (COL)

Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)

David Ospina – Atlético Nacional (COL)

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

James Rodríguez – Club León (MEX)

Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)

Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)

Johan Carbonero – Internacional SC (BRA)

Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)

Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP)

Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)

Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)

Kevin Serna – Fluminense (BRA)

Luis Díaz – F.C. Bayern Múnich (GER)

Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)

Rafael Santos Borré – Internacional SC (BRA)

Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)

Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)

Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)

Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

