En una emotiva velada celebrada a orillas del río Sinú, Montería, capital cordobesa, le dio el pistoletazo de salida oficial al Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026.

El evento de lanzamiento tuvo lugar en el Teatrino de la Ronda Centro, marcando el inicio formal de la cuenta regresiva para que uno de los certámenes continentales más importantes del ciclismo regrese a Colombia después de 15 años.

Entre el 15 y el 22 de marzo de 2026, Montería se convertirá en el epicentro de la pasión por la bicicleta, reuniendo a la élite de las categorías juvenil, Sub-23 y Élite, tanto masculinas como femeninas, en las pruebas de Ruta y Contrarreloj.

La trascendental ceremonia contó con la asistencia de figuras clave del deporte a nivel continental y nacional.

Destacaron la presencia de José Manuel Peláez, presidente de la Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI), Ciro Solano Hurtado, presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), y Rubén Darío Galeano Berdugo, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo.

Junto a ellos, las autoridades locales, como el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, y la gobernadora encargada de Córdoba, Catalina Mariño, reafirmaron el compromiso de la región con la organización de un evento de talla internacional.

Montería, lista para el Panamericano de Ruta 2026: Una cita con la historia del ciclismo

Se espera que el Campeonato Panamericano movilice a cerca de 800 visitantes entre delegaciones, equipos técnicos y oficiales de competencia, además de miles de aficionados que arribarán a la ciudad para vibrar con las emociones del ciclismo.

Los representantes de las distintas entidades coincidieron en que este evento trasciende lo deportivo, pues será un significativo motor de desarrollo para Montería y Córdoba.

La llegada de delegaciones de todo el continente proyecta un impacto positivo y directo en el turismo, la economía local y el posicionamiento internacional de la ciudad.

Uno de los momentos cumbres de la noche fue la emotiva presentación del video sobre la historia del ciclista cordobés Álvaro Hodeg, actual campeón panamericano de ruta, cuyo mensaje de motivación y renacer deportivo resonó entre las nuevas generaciones.

El presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano, sintetizó el sentir general al afirmar que «El Panamericano será una oportunidad histórica para Montería, para Córdoba y para Colombia».

Este lanzamiento marca la hoja de ruta para recibir a los mejores pedalistas del continente.

En las próximas semanas, la organización revelará detalles logísticos cruciales, incluyendo los recorridos oficiales de las competencias y las actividades previas que calentarán el ambiente para esta gran fiesta del ciclismo.

