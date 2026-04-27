¡Monstruoso! Así se ve el gigantesco incendio de Itagüí

Resumen: A esta hora, la movilidad en las vías cercanas a las antiguas bodegas de Coltejer está totalmente restringida para facilitar el paso de los vehículos de emergencia

Minuto30.com .- Una escena verdaderamente “monstruosa” se vive al mediodía de este lunes 27 de abril en el sur del Valle de Aburrá. Lo que inicialmente se reportó como una gran columna de humo en Itagüí, ha escalado a un incendio de proporciones históricas que consume gran parte de lo que fueran las antiguas bodegas de la icónica empresa Coltejer.

Las imágenes que llegan a la redacción de Minuto30 son impactantes: desde la cercanía, las llamas superan varios metros de altura, mientras que desde los puntos más altos de Medellín y municipios vecinos, la densa nube de humo negro parece cubrir el cielo del sur de la subregión.

Un infierno en un lugar histórico

El fuego se concentra en el complejo que durante décadas fue símbolo de la industria textil colombiana. Debido a la presencia de materiales altamente inflamables y estructuras antiguas, las llamas han tomado una fuerza incontrolable en cuestión de minutos.

Testigos que se encuentran en las inmediaciones describen la situación como “un infierno total”. El calor es perceptible a varias cuadras de distancia y el rugido de las llamas, sumado al colapso de algunos techos de las bodegas, ha generado pánico entre los trabajadores de empresas aledañas y residentes de sectores cercanos.

Visibilidad desde todo el Valle de Aburrá

La magnitud de la emergencia es tan grande que ciudadanos reportan la visibilidad de la columna de humo desde sectores tan distantes Robledo y manrique en el norte, así como desde las palmas y el occidente de Medellín.

De cerca: Se observa la lucha desesperada de los bomberos contra muros de fuego que parecen inagotables.

De lejos: La ciudad parece estar marcada por una gigantesca “mancha” negra que se eleva miles de metros, evidenciando la gravedad del siniestro.

Refuerzos en cadena para evitar una tragedia mayor

Dada la “monstruosidad” del incendio, los Bomberos de Itagüí han tenido que pedir apoyo total a los cuerpos de socorro de Medellín, Sabaneta, Envigado y La Estrella. Varias máquinas de desplazamiento rápido y carrotanques se encuentran en el sitio intentando crear cortafuegos para evitar que las llamas alcancen otras zonas industriales o residenciales.

A esta hora, la movilidad en las vías cercanas a las antiguas bodegas de Coltejer está totalmente restringida para facilitar el paso de los vehículos de emergencia. Las autoridades aún no entregan un balance de personas afectadas o el origen de este pavoroso incendio.

¡Noticia en desarrollo! Siga conectado con Minuto30 para conocer la evolución de esta emergencia en el sur del Valle de Aburrá.