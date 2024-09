Mono Zabaleta "voletea a Omar Geles" por cobro de canción.

Mono Zabaleta «voletea a Omar Geles» por alto costo de cobro de canción sin asegurar que se convertirá en éxito vallenato.

El precio de una canción por parte de Omar Geles, quedó evidenciado cuando el cantante de vallenato Mono Zabaleta, cantó el valor y su molestia en redes sociales. La revelación y voleteo que el rey vallenato y cantautor cobra entre 60 y 70 millones de pesos por una canción inédita. Se volvió viral cuando al parecer Mono Zabaleta, le devolvió a éste una canción que le había pedido para su nuevo trabajo.

Zabaleta confesó que incluso había grabado un video del tema del que se desconoce el nombre, ya que incluso la entrevista no se sabe cuándo la hizo. “Hay canciones que le he grabado, pero nunca me han pegado las canciones de él. A Omar le grabé varios temas iniciando, pero ahora cobra 60 y 70 millones de pesos. Yo el CD pasado tenía una canción con video grabada y me dijo que costaba eso, pero le dije que no tenía la plata para pagarle eso y la saqué del CD. Yo pienso que dar 70 millones por una canción le mata la bendición a la canción” dijo el artista.

Cuentan que quien si pagó una cifra como esta fue pagada por «Rafael Pérez y la Revelación». Para corroborar lo dicho por el Mono Zabaleta, el periodista Víctor Sánchez, compartió una entrevista con el segmento que ese pago de 60 millones que pide Geles es verídico. Advirtiendo que, «cuando un artista pega una canción del maestro, esos 60 millones se cuadriplican para un artista«.

