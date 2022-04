VIDEO. Mono atacó e intentó secuestrar a niña en China

En video de camaras de seguridad quedó el momento en el que un mono atacó e intentó secuestrar a niña en China.

El hecho habría ocurrido durante la tarde del pasado martes, en un pueblo cerca de Chongqing, al suroeste de China.

Las imágenes muestran cómo el animal arrastra a la menor, hasta que un hombre adulto se percata de la situación y espanta al primate.

De acuerdo a las autoridades locales, el animal ha realizado ataques previos en el pueblo y lo buscan para ser devuelto a su hábitat natural. Estarían en buscando del animal para devolverlo a su hábitat.

Shocking moment toddler is rescued from a wild monkey in China pic.twitter.com/aXtFH4l2OX

— The Sun (@TheSun) April 21, 2022