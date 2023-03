[VIDEO] ‘Las cosas de Dios’: monja y seminarista se enamoraron y le dijeron adiós a los hábitos

in

En octubre de 2022, por su cuenta de TikTok, Tomás Cam publicó su historia de amor con su pareja actual Massiel Pereyra.

Uno de los videos que tiene más de 2 millones de visualizaciones, muestra a la pareja con sus hábitos y otra imagen en la que se veían con ropa normal. Y la descripción decía: “en realidad así nos conocimos”.

Aunque ambos decidieron dejar el camino por la iglesia católica, han manifestado que les ha ayudado a que su relación sea cada vez mejor. “Yo salí del seminario después de siete años. Ella salió después de seis años en el convento”, Comentó Cam.

Ambos se conocieron estudiando teología, pero fue después de salir de su respectiva formación que se reencontraron y surgió el romance.

Cam detalla que cuando comenzaron a hablar él se quedaba sin habla: “¿No sé si alguna vez han visto esas películas donde la persona habla y la otra no la escucha, sino que simplemente la contempla? Así me pasó a mí. Me encantó. Y simplemente quise seguir escuchándola”, dijo en uno de sus videos de su cuenta de TikTok.

